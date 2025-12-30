Calciomercato Roma, richieste per Dovbyk: l'Everton insiste. Interesse da Como, Milan e Napoli

Il futuro di Artem Dovbyk potrebbe essere lontano da Roma già a gennaio. Come riportato dall'esperto di mercato Gianluca Di Marzio, l'attaccante ucraino, rientrato da poco dall'infortunio, è al centro di diverse voci di mercato che potrebbero concretizzarsi nelle prossime settimane. Sulle tracce del giocatore c'è da tempo l'Everton, che continua a insistere per portarlo in Premier League. La volontà di Dovbyk, però, sarebbe quella di rimanere in Italia, dove non mancano le pretendenti. Il Como ha mostrato interesse, senza però affondare il colpo.

Le piste più suggestive portano a Napoli e Milan. Con gli azzurri si potrebbe ipotizzare uno scambio di prestiti con Lorenzo Lucca, mentre i rossoneri, che lo avevano già cercato in estate, restano una destinazione gradita al giocatore. L'operazione con il Milan appare però complicata, visto il recente acquisto di Füllkrug. La situazione è in piena evoluzione.

.@OfficialASRoma, l'@Everton insiste per Dovbyk, lui vorrebbe restare in Italia: il @Como_1907 ci ha pensato ma non affonda, da capire se si materializzeranno altre possibilitàhttps://t.co/QSBKKotq3A — Gianluca Di Marzio (@DiMarzio) December 29, 2025



