Calciomercato Roma: Raspadori ha dato mandato ai suoi agenti di riportarlo in Italia. Anche la Lazio interessata

La Roma è alla ricerca di rinforzi offensivi in vista della sessione invernale di calciomercato e tra i tanti nomi seguiti c'è anche Giacomo Raspadori . Come riportato dall'edizione odierna del quotidiano, l'attaccante non sta trovando molto spazio all'Atletico Madrid e teme di perdere un posto in Nazionale, motivo per cui ha dato mandato ai suoi agenti di riportarlo in Italia dopo appena sei mesi dall'addio. Sulle sue tracce c'è anche la Lazio di Maurizio Sarri, il quale lo avrebbe voluto già in estate in caso di addio di Valentin Castellanos. L'allenatore spinge per portarlo nella Capitale a gennaio, ma senza l'addio di uno tra Taty, Gustav Isaksen e Matteo Cancellieri diventerebbe un'operazione particolarmente complicata.

