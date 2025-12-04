Raspadori idea per gennaio, Gasperini spinge per l'affare

LEGGO (F. BALZANI) - La febbre di Dybala e quella voglia di trovare nuovi gol per alimentare il sogno. La Roma a Cagliari punta a tornare in vetta ma forse dovrà farlo di nuovo senza l'argentino ancora bloccato da un forte attacco febbrile. L'ennesimo stop che blocca la voglia di Gasp di ritrovare atleticamente Dybala fin qui con un solo gol in campionato e con un contratto che difficilmente verrà rinnovato. Ma il tecnico in Sardegna si aspetta una reazione e sta pensando di riproporre l'assetto visto già con Sassuolo e Milan: Cristante avanzato con Koné ed El Ayanoui in mediana e una coppia di punte leggere formata da Soulé e Baldanzi. In più Gasp potrà contare sull'effetto trasferta. Fuori casa, infatti, la Roma ha trovato 7 vittorie in 8 partite mentre 4 sconfitte su 5 sono arrivate tra le mura amiche. Un dato in controtendenza per la Roma ma non per il tecnico che preferisce giocare contro squadre che si aprono di più. E Gasperini spera possa aprirsi a breve anche il mercato che in queste ore ha visto salire la candidatura di Giacomo Raspadori. L'azzurro sta trovando pochissimo spazio con l'Atletico Madrid (solo 1 partita da titolare in Liga) e avrebbe già dato il suo gradimento. In estate gli spagnoli lo avevano pagato 22 milioni, ma potrebbero aprire alla formula del prestito con diritto di riscatto. Nella lista di Gasp (ospite insieme a Ranieri ad un evento al Campus Biomedico) resistono i nomi di Zirkzee del Manchester e Tel del Tottenham. La prossima settimana, infine, Angelino si sottoporrà a nuovi test per avere il via libera a tornare ad allenarsi in gruppo.