Calciomercato Roma: prima proposta verbale all'Atletico per Raspadori. Per Zirkzee serve tempo

Alla ricerca di rinforzi offensivi sul mercato di gennaio, la Roma insiste sui profili di Zirkzee e Raspadori. Secondo le informazioni del giornalista Matteo Moretto sul canale Youtube di Fabrizio Romano, nelle ultime ore c'è stata la prima proposta verbale della Roma all'Atletico Madrid per l'attaccante italiano. È un primo passo ufficiale tra i club: la formula che vorrebbero gli spagnoli è un prestito con diritto di riscatto che può diventare obbligo a determinate condizioni.

La Roma parallelamente lavora anche su Zirkzee, come racconta Fabrizio Romano: c'è la voglia del giocatore di arrivare in giallorosso. Il Manchester United, però, sperava di prendere Semenyo, cambiare modulo di gioco e dare l'ok al trasferimento di Zirkzee ma è saltata l'operazione per Semenyo (vicino il Manchester City). Servirà, dunque, tempo e la trattativa tra Roma e Manchester United è in piedi.