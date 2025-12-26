Calciomercato Roma, più Dragusin di Disasi: il Tottenham non ha ancora aperto all’addio in prestito

La Roma continua ad operare in vista del calciomercato di gennaio. Oltre al discorso prioritario dell’attaccante, i pensieri di Massara sono rivolti anche un nuovo difensore. Uno tra i nomi papabili è quello di Axel Disasi del Chelsea, il quale peró dovrebbe essere acquistato a titolo definitivo dal momento che i Blues hanno gli slot destinati ai prestiti occupati. Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano sul suo canale Youtube, ecco che la Roma sta virando su un altro nome, Radu Dragusin del Tottenham. Il difensore romeno ex Juventus sta rientrando da un infortunio e ultimamente non ha trovato molto spazio. Gli Spurs, peró, non hanno fretta di cederlo e per il momento non hanno ancora aperto per una sua eventuale cessione in prestito. Roma e Fiorentina restano alla finestra ed attendono aggiornamenti.



https://youtu.be/8w1g3cXNNRU

