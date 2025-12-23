Calciomercato Roma, passi avanti per Zirkzee: accordo con il giocatore, avanza anche la trattativa con il Manchester United

La Roma continua a spingere per Joshua Zirkzee , da tempo obiettivo principale per rinforzare l'attacco a gennaio, e arrivano ulteriori conferme sul pressing del direttore sportivo Frederic Massara. Come riportato dal giornalista Daniele Longo di calciomercato.com, si registrano passi avanti nella trattativa: la società giallorossa ha già trovato l'accordo con l'attaccante e avanza anche la trattativa con il Manchester United sulla base di un prestito con diritto di riscatto.

Roma, passi avanti per Zirkzee: intesa già trovata con il giocatore, viaggia bene anche la trattativa con il Manchester United per il prestito con diritto di riscatto @cmdotcom — Daniele Longo (@86_longo) December 23, 2025



