Clicky

Calciomercato Roma, passi avanti per Zirkzee: accordo con il giocatore, avanza anche la trattativa con il Manchester United

23/12/2025 alle 11:22.
joshua-zirkzee

La Roma continua a spingere per Joshua Zirkzee, da tempo obiettivo principale per rinforzare l'attacco a gennaio, e arrivano ulteriori conferme sul pressing del direttore sportivo Frederic Massara. Come riportato dal giornalista Daniele Longo di calciomercato.com, si registrano passi avanti nella trattativa: la società giallorossa ha già trovato l'accordo con l'attaccante e avanza anche la trattativa con il Manchester United sulla base di un prestito con diritto di riscatto.