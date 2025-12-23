Zirkzee, affare fatto con lo United. Braccio di ferro per Raspadori

Giacomo Raspadori più Joshua Zirkzee . La Roma è scatenata. Ed è ad un passo dal doppio colpo. Se l'affare per l'attaccante del Manchester United può dirsi sostanzialmente definito, per l'esterno d'attacco della Nazionale è in corso un braccio di ferro con l'Atlético Madrid: Jack vuole la maglia giallorossa. Joshua Lo United libererà l'ex attaccante del Bologna prima della fine della Coppa d'Africa. Tra i due club ci sono poi ancora delle distanze da colmare, legate alle modalità del riscatto del giocatore, ma oggi il summit previsto tra le parti potrebbe segnare una svolta. È evidente come la bocciatura nel dopo gara con la Juve di Ferguson da parte di Gasp e le evidenti difficoltà a trovare la via del gol dei giallorossi abbiano avuto l'effetto di accelerare le trattative in corso da giorni. (...) C'è stato il benestare dei Friedkin, disposti ad avvicinare la cifra di 40 milioni per il centravanti richiesto dal tecnico. La formula sarà quella del prestito con obbligo di riscatto condizionato dalla qualificazione in Champions per i giallorossi. (...) Per far spazio all'olandese servirà l'uscita di uno tra Ferguson e Dovbyk. In questa ottica Roma sta trattando col Brighton l'interruzione del prestito proprio di Evan. Il club in inglese sarebbe d'accordo. (...) A liberare lo spazio per Raspadori, invece, sarebbe uno tra Bailey (più probabile) e Baldanzi. In entrambi i casi operazioni fattibili pure nell'immediato, vista l'urgenza per Jack, per il quale proprio oggi il club giallorosso cercherà di convincere l'Atletico pure sotto il profilo della questione riscatto. (...)

(gasport)