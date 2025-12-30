Calciomercato Roma, ipotesi addio in prestito per Ghilardi ma c'è il nodo riscatto: l'obbligo scatterà al primo punto conquistato dai giallorossi a febbraio

Il futuro di Daniele Ghilardi potrebbe essere lontano dalla Capitale e non è da escludere il suo addio in prestito nella sessione invernale di calciomercato per fare spazio a un altro difensore centrale. Arrivato in estate dall'Hellas Verona, il calciatore non è stato ancora riscattato. Come rivelato dall'edizione odierna del quotidiano , l'obbligo scatterà al primo punto conquistato dalla Roma nel mese di febbraio. In caso di cessione a titolo temporaneo la società giallorossa avrebbe due opzioni: versare subito i 10.5 milioni di euro oppure trattare con il club scaligero, che poi dovrà girarlo in prestito. Intanto il Torino attende interessato e ha già chiesto informazioni.

(Il Messaggero)