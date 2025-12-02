Calciomercato Roma, il padre di Paredes: "Dybala al Boca Juniors? Tutto a suo tempo"

RADIO LA RED - Continua la telenovela legata al futuro di Paulo Dybala e al possibile trasferimento al Boca Juniors. Ad alimentare le voci è nuovamente Daniel Paredes, padre dell'ex centrocampista della Roma Leandro: "So che Paulo vuole venire al Boca Juniors - le parole pronunciate circa un mese fa a Cadena Xeneize -. Ha il Boca nel cuore e vuole venire. Verrà e giocherà insieme a Leandro. La figlia di Dybala sarà tifosa del Boca e lo vedrà giocare alla Bombonera". Ora ha rilasciato ulteriori dichiarazioni a un'emittente radiofonica argentina, ma non si è particolarmente sbilanciato: "Dybala al Boca Juniors? Tutto a suo tempo".