Calciomercato Roma, il padre di Paredes: "Dybala verrà al Boca Juniors e giocherà con Leandro. Ne hanno già parlato" (VIDEO)

10/11/2025 alle 09:48.
paulo-dybala-leandro-paredes

Il futuro di Paulo Dybala è un rebus e al momento non è stata intavolata alcuna trattativa per il rinnovo di contratto, in scadenza il 30 giugno 2026. Intanto diventano sempre più insistenti le voci su un possibile trasferimento al Boca Juniors e ad alimentarle è Daniel Paredes, padre dell'ex giocatore della Roma Leandro e ora in forza proprio agli Xeneizes: "So che Paulo vuole venire al Boca Juniors - la rivelazione a Cadena Xeneize -. Ha il Boca nel cuore e vuole venire. Ho sentito una conversazione tra loro e Paulo disse che sarebbe venuto. Verrà e giocherà insieme a Leandro. La figlia di Dybala sarà tifosa del Boca e lo vedrà giocare alla Bombonera".