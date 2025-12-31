Calciomercato Roma: Ghilardi a gennaio può partire in prestito. Spezia interessato a Romano

La seconda parte di stagione di Daniele Ghilardi potrebbe proseguire altrove. Come riportato da Filippo Biafora sulle colonne de Il Tempo, infatti, il difensore è arrivato dal Verona in prestito oneroso per 2,7 milioni, con un obbligo di riscatto a 7,5 milioni (e altri 850mila euro di bonus) che si materializzerà non appena la Roma conquisterà il primo punto in Serie A a partire dal 1 marzo. Per questo motivo il difensore centrale può partire a gennaio e far così spazio a un altro centrale. Interesse da parte dello Spezia, invece, nei confronti di Alessandro Romano, centrocampista della Roma Primavera.