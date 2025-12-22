Calciomercato Roma: Gasperini toglie Pisilli dal mercato

Cambio di strategia in casa Roma per il futuro di Niccolò Pisilli. Il centrocampista classe 2004 sta trovando pochissimo spazio in questa stagione (202 minuti giocati tra tutte le competizioni), ma l'assenza di Neil El Aynaoui (impegnato in Coppa d'Africa) ha aperto nuovi scenari. Come rivelato dall'edizione odierna del quotidiano , Gian Piero Gasperini ha deciso di togliere il ventunenne dal mercato: il tecnico ha messo il veto ad una sua cessione verso Cagliari o Genoa e lo utilizzerà con maggiore frequenza.

