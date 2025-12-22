Dovbyk, si cerca l'accordo con West Ham o Sunderland

Non solo Ferguson. La Roma sta cercando acquirenti anche per Artem Dovbyk, come successo in estate quando si era impostato con il Milan lo scambio con Gimenez. Qualche segnale di interesse è arrivato dalla Premier. In primis dal West Ham che sta cercando il sostituto di Fullkrug. Nelle ultime ore Massara lo ha offerto anche al Sunderland di Ghisolfi e Le Fee. La Roma vorrebbe provare a monetizzare dall'ucraino. Resta in ballo anche lo scambio di prestiti con l'Everton con Beto. È stato invece tolto dal mercato Pisilli a cui Gasp concederà più spazio vista l'assenza di El Aynaoui. Il tecnico ha messo il veto ad una sua cessione verso Cagliari o Genoa.

(gasport)