Calciomercato Roma: Dovbyk offerto anche al West Ham

La Roma è pronta a rivoluzionare il reparto offensivo durante la sessione invernale di calciomercato ed è al lavoro per portare a Trigoria Joshua Zirkzee e Giacomo Raspadori . Per fare spazio agli attaccanti di Manchester United e Atletico Madrid il direttore sportivo Frederic Massara è chiamato a cedere alcuni calciatori e nella lista dei partenti c'è anche Artem Dovbyk. Come rivelato dall'edizione odierna del quotidiano , il club giallorosso sta cercando una sistemazione all'attaccante ucraino ed è stato offerto a diverse società tra cui West Ham.

(Il Tempo)