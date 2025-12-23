Calciomercato Roma, dalla Turchia: Ferguson offerto al Fenerbahce

Il calciomercato invernale non è ancora iniziato, ma, la Roma sta per mettere in atto una vera e propria rivoluzione offensiva. L'attacco non ha convinto Gian Piero Gasperini, che avrebbe chiesto alla società Joshua Zirkzee. Tra i giocatori in uscita c'è sicuramente Evan Ferguson, arrivato in estate in prestito dal Brighton. La strada dell'irlandese sembra già segnata, con la Roma che ha deciso di interrompere il suo prestito anticipatamente. Secondo quanto riportato dal reporter turco Emre Kurtulmuss, per Ferguson sembra già esserci una nuova destinazione. Il club inglese lo avrebbe infatti offerto al Fenerbahce, ex squadra di José Mourinho alla ricerca di una nuova punta.



