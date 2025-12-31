Calciomercato Roma: contatti in corso con il Genoa per lo scambio Pisilli-Frendrup. Zirkzee: la sostituzione contro i Wolves aumenta le speranze giallorosse (VIDEO)

Nuovi contatti fra Roma e Genoa per il trasferimento di Frendrup in giallorosso. Secondo quanto riferito da Fabrizio Romano e Matteo Moretto in un video pubblicato sul canale Youtube del giornalista esperto di mercato i contatti per Pisilli e Frendrup sono in corso e sono due operazioni parallele con i club alla ricerca di un incastro. Capitolo Zirkzee: l'olandese ha segnato, ma la sostituzione dell'attaccante da parte di Amorim al termine del primo tempo è una buona notizia per la Roma e per questo le speranze dei giallorossi sono aumentate. Servirà comunque tempo.





