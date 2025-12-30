Manchester United-Wolverhampton: Zirkzee titolare e in gol. Amorim: "Deve dimostrare il suo talento" (VIDEO)

Al centro dei discorsi di calciomercato in casa Roma, Joshua Zirkzee scende in campo con la maglia del Manchester United. In serata all'Old Trafford i Red Devils ricevono il Wolverhampton nella 19esima giornata di Premier League e il tecnico Amorim sceglie dall'inizio l'attaccante olandese, che finora in campionato ha giocato titolare solo per tre volte. "Deve solo fare la sua parte, dimostrare il suo talento perché è un ragazzo talentuoso - ha detto Amorim -. Deve dare il massimo nei duelli, perché per il resto lui ha questo, i tifosi lo adorano. E basta, deve solo fare il suo lavoro e divertirsi".

Al 27' Zirkzee porta in vantaggio lo United con un tiro di sinistro dal limite dell'area di rigore, trovando una deviazione.