Calciomercato Roma: Pisilli-Frendrup, contatti per lo scambio di prestiti. L'operazione può andare in porto (VIDEO)

23/12/2025 alle 18:07.
celtic-roma-pisilli

Proseguono i contatti fra Roma e Genoa per Pisilli e Frendrup. Secondo quanto riferito da Matteo Moretto sul canale "Fabrizio Romano in Italiano", l'operazione può andare in porto. I due club stanno parlando: c'è il nodo formula. Inizialmente si parlava di prestito, ma con l'inserimento di Frendrup la situazione potrebbe cambiare. Attualmente la pista più probabile è quella dello scambio di prestiti, con De Rossi che vuole Pisilli e sta forzando la mano con la dirigenza rossoblu e Gasperini che vuole Frendrup, già da questa estate.