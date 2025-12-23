Calciomercato Roma: contatti con il Chelsea per il prestito di Disasi

Non solo l'attacco. La Roma vuole rinforzare anche il reparto difensivo con un altro difensore centrale. In questa fase, però, i giallorossi sono alla ricerca di una vera e propria occasione da cogliere. Secondo quanto riportato da Fabrice Hawkins, il profilo valutato sarebbe quello di Axel Disasi, francese classe 1998 finito fuori rosa al Chelsea. I capitolini avrebbero già aperto i negoziati con i Blues per provare a regalarlo a Gian Piero Gasperini, che ha già approvato il giocatore. La formula sarebbe quella del prestito. Disasi vuole rilanciarsi e la Roma potrebbe essere una buona opportunità per lui.

?La Roma ouvre les négociations avec Chelsea pour un prêt d’Axel Disasi ! Le défenseur central français veut se relancer et se verrait bien à Rome où Gian Piero Gasperini est déjà séduit par son profil. pic.twitter.com/fypoiqAst8 — Fabrice Hawkins (@FabriceHawkins) December 23, 2025



