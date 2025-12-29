Calciomercato Roma, Avellino in pressing per il prestito di Reale: possibile interruzione dell'esperienza alla Juve Stabia

Filippo Reale potrebbe cambiare nuovamente squadra. Il difensore classe 2006 ha lasciato la Roma in estate per giocare con maggiore continuità e si è trasferito in prestito secco alla Juve Stabia, ma ha raccolto appena 3 presenze (135 minuti) in Serie B. Come rivelato dal giornalista Nicolò Schira, l'Avellino è in pressing per averlo a titolo temporaneo: sono in corso, quindi, i lavori per interrompere il prestito con la Juve Stabia e girarlo con la stessa formula al club irpino.

#Avellino in pressing per il prestito di Filippo #Reale dall’#ASRoma. Il centrale in questa prima parte di stagione ha militato nella #JuveStabia. Lavori in corso. #calciomercato — Nicolò Schira (@NicoSchira) December 29, 2025



