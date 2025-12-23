Calciomercato Roma, Alemany (dg Atletico Madrid): "Il futuro di Raspadori? Non c'è fretta. Quando ha giocato ha fatto bene"

MOVISTAR FUTBOL - Mateu Alemany, direttore generale dell'Atletico Madrid, ha rilasciato alcune dichiarazioni all'emittente televisiva e tra i vari temi trattati si è soffermato anche sul futuro di Giacomo Raspadori . L'ex attaccante del Napoli è uno dei principali obiettivi di mercato della Roma e i giallorossi stanno spingendo per portarlo a Trigoria il prima possibile: "In linea di massima siamo a posto così, ma è nostro dovere stare attenti a ciò che potrebbe accadere. Siamo pronti ad affrontare qualsiasi evenienza, bisogna vedere come si evolverà la situazione. Non abbiamo necessità di comprare, ma vedremo cosa succederà con il mercato. Raspadori in uscita? Qualunque sia la situazione, il calciatore sa cosa pensiamo. Non ha avuto molti minuti, ma quando ha giocato ha fatto bene. Non c'è fretta".