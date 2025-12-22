Calciomercato, dalla Germania: fatta per Arevalo allo Stoccarda, pagata la clausola da 7 milioni

Niente Roma per Jeremy Arevalo, talento classe 2005 del Racing Santander. Il giovane attaccante dell'Ecuador era stato trattato con grande insistenza dal club giallorosso, tanto che la sua famiglia fu invitata anche nella Capitale. L'affare però non è andato in porto e, come riportato dal giornalista Florian Plettenberg di Sky Sport Deutschland, il giocatore si trasferirà in Germania: è fatta per il suo passaggio allo Stoccarda e la società tedesca ha sborsato i 7 milioni di euro della clausola rescissoria. Arevalo ha già completato le visite mediche e firmerà un contratto fino al 30 giugno 2030.

