Genoa, oggi la scelta del nuovo allenatore: De Rossi attende a Milano. Contratto di 8 mesi con rinnovo di 2 anni in caso di salvezza

[...] Oggi il Genoa sceglierà il nuovo allenatore. Il ballottaggio è tra Daniele De Rossi e Paolo Vanoli, con la coppia Murgita-Criscito sullo sfondo. [...] Da quando fa l’allenatore De Rossi non ha mai dato troppa importanza all'aspetto economico delle trattative. [...] Il tecnico è a Milano all’Hotel Gallia e aspetta la chiamata definitiva. Otto mesi di contratto più rinnovo automatico di due anni in caso di salvezza, per la cifra poi ci mettiamo d'accordo: questo, più o meno, il De Rossi pensiero. Che poi è lo stesso di Paolo Vanoli: l’ex Toro aveva dato priorità alla Fiorentina, orientata però adesso su D’Aversa . [...]

De Rossi aspetta, consapevole che se sarà lui l'allenatore del Genoa vorrà totale convergenza intorno al suo nome. [...] Oggi dovrebbe arrivare la decisione, a meno che, visti tutti i cambi dell’ultimo periodo e con la sosta che incombe, il Genoa non decida di prendersi qualche giorno in più per riflettere.

(corrieredellosport.it)