Fiorentina, Pioli non vuole dimettersi: proposto De Rossi ma senza margini di manovra. Vanoli non convince, preallertato Galloppa

Caos totale in casa Fiorentina. La Viola ha perso anche contro il Lecce e si trova al penultimo posto in classifica con soli 4 punti e zero vittorie in 10 giornate di campionato. Il futuro di Stefano Pioli è appeso a un filo ma, come rivelato da Alfredo Pedullà, l'allenatore ha ribadito alla società nel corso di una lunga chiamata che non vuole dimettersi. Al massimo sarebbe disposto a rinunciare a qualcosa, ma ora sta al club prendere la decisione definitiva. Intanto è stato preallertato Daniele Galloppa (allenatore della Primavera), dato che il profilo di Paolo Vanoli non convince fino in fondo. Proposto anche Daniele De Rossi ( seguito anche dal Genoa come l'ex tecnico del Torino ), ma la trattativa non sembra avere margini di manovra. Mai in corsa, invece, il ritorno di Raffaele Palladino.

