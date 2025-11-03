Fiorentina, Pioli non vuole dimettersi: proposto De Rossi ma senza margini di manovra. Vanoli non convince, preallertato Galloppa

Caos totale in casa Fiorentina. La Viola ha perso anche contro il Lecce e si trova al penultimo posto in classifica con soli 4 punti e zero vittorie in 10 giornate di campionato. Il futuro di Stefano Pioli è appeso a un filo ma, come rivelato da Alfredo Pedullà, l'allenatore ha ribadito alla società nel corso di una lunga chiamata che non vuole dimettersi. Al massimo sarebbe disposto a rinunciare a qualcosa, ma ora sta al club prendere la decisione definitiva. Intanto è stato preallertato Daniele Galloppa (allenatore della Primavera), dato che il profilo di Paolo Vanoli non convince fino in fondo. Proposto anche Daniele De Rossi (seguito anche dal Genoa come l'ex tecnico del Torino), ma la trattativa non sembra avere margini di manovra. Mai in corsa, invece, il ritorno di Raffaele Palladino.
