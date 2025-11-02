Genoa, De Rossi in pole per il post-Vieira. L'ex Roma in viaggio verso la Liguria

02/11/2025 alle 12:55.
de-rossi

Daniele De Rossi è a un passo dal ritorno in panchina. Secondo quanto riportato da Repubblica, l'ex allenatore della Roma è il candidato principale per sostituire Patrick Vieira alla guida del Genoa.

La crisi in casa rossoblù, culminata con l'ultimo posto in classifica e le dure contestazioni dei tifosi, ha portato all'addio del tecnico francese e del direttore sportivo. Questa mattina, De Rossi avrebbe lasciato Roma in treno, diretto a Genova per parlare con la dirigenza del club ligure.

L'ex capitano giallorosso, che dopo l'addio alla Roma ha rescisso il contratto per essere libero di accettare una nuova sfida, è in pole position rispetto ad altri candidati come Vanoli e un profilo straniero. Domani, nella trasferta contro il Sassuolo, la squadra sarà guidata ad interim da Domenico Criscito, attuale allenatore dell'Under 17. Subito dopo, però, potrebbe iniziare l'era De Rossi.

(repubblica.it)

VAI ALLA NEWS