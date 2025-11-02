Genoa, De Rossi in pole per il post-Vieira. L'ex Roma in viaggio verso la Liguria

Daniele De Rossi è a un passo dal ritorno in panchina. Secondo quanto riportato da Repubblica, l'ex allenatore della Roma è il candidato principale per sostituire Patrick Vieira alla guida del Genoa.

La crisi in casa rossoblù, culminata con l'ultimo posto in classifica e le dure contestazioni dei tifosi, ha portato all'addio del tecnico francese e del direttore sportivo. Questa mattina, De Rossi avrebbe lasciato Roma in treno, diretto a Genova per parlare con la dirigenza del club ligure.

L'ex capitano giallorosso, che dopo l'addio alla Roma ha rescisso il contratto per essere libero di accettare una nuova sfida, è in pole position rispetto ad altri candidati come Vanoli e un profilo straniero. Domani, nella trasferta contro il Sassuolo, la squadra sarà guidata ad interim da Domenico Criscito, attuale allenatore dell'Under 17. Subito dopo, però, potrebbe iniziare l'era De Rossi.

