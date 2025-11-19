Calciomercato Roma, tutti pazzi per Franculino: piace molto al Bayern Monaco. Il Midtjylland aspetta offerte anche dalla Premier

19/11/2025 alle 11:45.
franculino

Uno dei nomi più caldi in vista della sessione invernale di calciomercato è Franculino, attaccante classe 2004 del Midtjylland nel mirino della Roma. Come rivelato da Matteo Moretto, il centravanti non è seguito soltanto dai giallorossi e dal Milan, bensì piace molto al Bayern Monaco. La società tedesca segue da tempo il calciatore e lo aveva già trattato in estate, senza però trovare l'accordo definitivo. Inoltre il club danese si aspetta delle offerte anche dalla Premier League.