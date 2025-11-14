Calciomercato Roma: Zirkzee vuole la Serie A, Juventus interessata. Su Franculino anche Milan, Bayern Monaco e club di Premier

La Roma, su richiesta di Gian Piero Gasperini, è alla ricerca di almeno un attaccante in vista della sessione invernale di calciomercato. Secondo quanto riportato da Matteo Moretto su YouTube, il profilo che metterebbe tutti d'accordo è Joshua Zirzkee del Manchester United. Il centravanti vuole avere maggiore minutaggio per sperare nella convocazione del ct dell'Olanda in vista del Mondiale in Qatar e c'è la concreta possibilità che possa partire con la formula del prestito. L'elevato stipendio del classe 2001 potrebbe essere un problema, motivo per cui i Red Devils dovrebbero contribuire al pagamento. La preferenza di Zirkzee è il trasferimento in Italia e la Roma è tra i club maggiormente interessanti.







Come aggiunto dal tabloid britannico, la Roma ha sondato il terreno con il Manchester United e i rappresentanti di Joshua Zirkzee per provare a portare il centravanti nella Capitale con la formula del prestito con obbligo di riscatto legato alle presenze e alla qualificazione in Europa. Sulle tracce del centravanti ci sono anche Everton, West Ham, PSV e Juventus.

(mirror.co.uk)

In un altro aggiornamento Matteo Moretto conferma l'interesse della Roma per Franculino, classe 2004 del Midtjylland. In estate era già stato cercato dal club giallorosso ed era anche nel mirino di Everton, Lipsia e Bayern Monaco. L'attaccante della Guinea Bissau resta nella lista dei capitolini, ma piace molto anche al Milan. Il cartellino del calciatore è elevato e, oltre al Bayern Monaco, c'è concorrenza anche in Premier League.





