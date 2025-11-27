Calciomercato Roma, si guarda in casa Midtjylland: occhi anche su Castillo. Dalla Turchia: Galatasaray fortemente interessato

Oggi alle ore 18:45 andrà in scena allo Stadio Olimpico la partita tra Roma e Midtjylland, valida per la quinta giornata della fase campionato di Europa League. Questa sfida sarà un'occasione anche per osservare da vicino i tanti talenti della formazione danese e, come rivelato dalla trasmissione radiofonica Te la do io Tokyo, ci sarà un osservato speciale: oltre a Franculino (seguito da tempo dal club giallorosso), la società capitolina monitora il centrocampista ecuadoriano Denil Castillo. Il classe 2004 è arrivato al Midtjylland nella passata stagione dallo Shakhtar Donetsk per 4 milioni di euro e in questa annata ha già messo a referto 5 reti e 7 passaggi vincenti in 27 partite.

(Tele Radio Stereo)

La Roma non è l'unico club interessato a Denil Castillo. Come riportato dal portale, il centrocampista del Midtjylland piace molto al Galatasaray in vista della sessione invernale di calciomercato. Gli osservatori della società turca seguono il calciatore da un anno e mezzo e lo hanno visionato in Danimarca in 4/5 occasioni, stilando un report estremamente positivo.

(takvim.com.tr)