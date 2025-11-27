Roma, il mercato in testa: occhi su Franculino. Zirkzee, ostacolo United

Capolista in campionato, ma costretta a inseguire in Europa. La Roma, già sconfitta due volte in casa, affronta stasera il sorprendente Midtjylland, primo a punteggio pieno nel girone. I danesi, descritti come "indiavolati", corrono molto e hanno qualità, soprattutto in attacco, dove brilla il loro "terminator".

Il suo nome è Franculino Djù, attaccante di 21 anni che ha già segnato 19 gol in 27 partite stagionali. La Roma lo segue con interesse da sei mesi, ma le sue prestazioni hanno attirato anche Tottenham e Dortmund, facendo lievitare il prezzo da 20 a 30 milioni di euro. Stasera il ds Massara lo osserverà attentamente dalla tribuna, mentre Gasperini spera di fermarlo con la sua difesa, la migliore d'Europa. (...)

Nel frattempo, la trattativa più concreta per l'attacco di gennaio resta quella per Joshua Zirkzee. La Roma ha già incassato il gradimento del calciatore, ma la montagna da scalare è il Manchester United. I Red Devils non aprono alla formula del prestito, preferendo una cessione a titolo definitivo per monetizzare subito i 25-30 milioni del cartellino. La Roma, per rispettare i paletti finanziari, vorrebbe invece posticipare l'investimento a fine stagione. Zirkzee resta la prima scelta proprio per la speranza di strappare un "pagherò", la stessa formula proposta al Nottingham per Kalimuendo. Altrimenti, a Trigoria potrebbero anche decidere di attendere l'estate per l'acquisto del nuovo numero nove.

(corsport)