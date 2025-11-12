Calciomercato Roma, rispunta la pista Frattesi: l'Inter chiede 40 milioni, piace anche a Juventus e Napoli

La Roma si prepara in vista della sessione invernale di calciomercato e tra le diverse operazioni in entrata pensa anche a un rinforzo a centrocampo. Secondo quanto riportato dall'edizione odierna del quotidiano , il club giallorosso è tornato a monitorare la situazione di Davide Frattesi: il centrocampista sta giocando con il contagocce all'Inter e chiede più spazio. Al momento la società capitolina osserva senza muoversi vista la concorrenza di Juventus e Napoli e il prezzo fissato dai nerazzurri, i quali non vorrebbero rinforzare una concorrente e chiedono 40 milioni di euro. Se le condizioni dovessero cambiare, la Roma sarebbe comunque pronta a informarsi.

(La Repubblica)