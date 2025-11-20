Calciomercato Roma: nodo commissioni per Zirkzee. Manchester United verso il no al prestito con diritto, c'è la carta obbligo di riscatto legato alla Champions

La Roma è alla ricerca di un centravanti in vista della sessione invernale di calciomercato e l'obiettivo numero uno è Joshua Zirkzee. Come svelato dall'edizione odierna del quotidiano , l'attaccante ha dato un primo sì al club giallorosso e l'idea di lavorare con Gian Piero Gasperini lo intriga particolarmente. Resta però il nodo legato alle alte commissioni richieste dagli agenti. Inoltre il direttore sportivo Frederic Massara dovrà sedersi al tavolo con il Manchester United per studiare la formula del trasferimento: la Roma non è intenzionata ad acquistarlo in prestito secco, motivo per cui punta a inserire un diritto di riscatto. I Red Devils però faranno muro e vorrebbero condizioni più vincolanti: in caso di necessità, i giallorossi sono pronti a giocarsi la carta legata al prestito con obbligo di riscatto vincolato alla qualificazione in Champions League.

(corsport)