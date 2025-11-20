Roma, il piano Joshua

La Roma ha imboccato la strada che porta a Joshua Zirkzee con passo deciso, quasi

convinto, come chi sa che davanti c'è un'occasione troppo grande per lasciarsela scivolare via. [...] E' una pista vera, concreta, costruita su contatti già avviati e su una volontà che il giocatore non ha nascosto neppure per un istante.



Zirkzee, infatti, la Serie A la conosce e la apprezza. E l'idea di tornare per lavorare con Gasperini lo intriga eccome. [...] Per questo ha dato un primo sì, un'apertura convinta a un trasferimento che gli permetterebbe di riprendere in mano il suo percorso. Il nodo come sempre più spesso accade in questi trasferimenti, è legato alle commissioni degli agenti. Sono alte e possono complicare l'esito di un affare che per la Roma deve rappresentare un'opportunità e non creare un problema.

Adesso l'operazione entra nella fase più delicata: la Roma deve sedersi al tavolo con il Manchester United per trovare un accordo ancor prima di concentrarsi sulle commissioni. [...] Presentarsi a chiedere agli inglesi un prestito secco non avrebbe senso. La società non ha più nessuna intenzione di valorizzare i giocatori degli altri, né di perdere tempo con soluzioni tampone. Il piano, piuttosto, è proporre un prestito con diritto di riscatto. Il Manchester, però, farà muro. [...] Gli inglesi non vogliono perdere controllo sul cartellino e puntano a inserire condizioni più vincolanti. E allora la Roma prepara la seconda carta: in caso di necessità, si può arrivare a un prestito con obbligo di riscatto vincolato alla qualificazione in Champions. [...]

