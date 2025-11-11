Calciomercato Roma, avviati i contatti per Zirkzee: call per capire la situazione del centravanti. Su di lui anche il West Ham

L'emergenza nel reparto offensivo della Roma è ai massimi livelli e agli infortuni di Paulo Dybala, Leon Bailey ed Evan Ferguson si è aggiunto anche quello di Artem Dovbyk. Il centravanti ucraino resterà ai box per 4/6 settimane a causa di una lesione del tendine del retto femorale sinistro e intanto il club giallorosso sta valutando diversi rinforzi in vista di gennaio. Tra i nomi più caldi c'è sicuramente Joshua Zirkzee e, come rivelato da Fabrizio Romano su YouTube, sono iniziati i contatti per l'attaccante olandese. Inizialmente si è mosso il West Ham, ma ora anche la Roma ha effettuato alcune chiamate per capire la situazione del classe 2001. Da valutare anche la posizione del Manchester United, che ha appena perso il centravanti Benjamin Sesko per infortunio (anche se non sembra particolarmente grave). Ruben Amorim, allenatore dei Red Devils, non ha mai voluto lasciar partire Zirkzee, dato che crede che l'attaccante possa essere importante grazie alla sua duttilità. Il calciatore però vuole giocare e punta ad avere maggiore minutaggio per sperare in una chiamata del ct dell'Olanda in vista del Mondiale del 2026.





