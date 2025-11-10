Dovbyk: lesione del tendine del retto femorale sinistro, out 4/6 settimane

Bruttissime notizie per la Roma all'indomani della bella vittoria contro l'Udinese: Gian Piero Gasperini dovrà rinunciare ad Artem Dovbyk per circa un mese e mezzo.

L'infortunio che lo ha costretto ad uscire al 44' della sfida contro i friulani è infatti più grave del previsto: per l'attaccante ucraino, infatti, si tratta di una lesione del tendine del retto femorale. Come comunicato dalla Roma, Dovbyk si è sottoposto ad esami strumentali questa mattina per verificare l'entità dell'infortunio accusato.

I tempi di recupero previsti vanno dalle quattro alle sei settimane, tante le chance di rivederlo in campo direttamente nel 2026. Una notizia pessima per la Roma, con Dovbyl che finalmente era tornato in condizione dopo un inizio di campionato difficile.

Rischio emergenza attacco a Cremona per Gasperini, visti gli infortuni anche di Dybala, Bailey e Ferguson.