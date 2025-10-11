Calciomercato Roma: il St-Etienne vuole 40 milioni per Stassin. Sull'attaccante anche Rennes, Al-Hilal, CSKA Mosca e Brentford

La Roma, in vista del prossimo mercato di gennaio, vuole rinforzare il reparto offensivo. Tra i nomi attenzionati c'è anche quello di Lucas Stassin, attaccante belga classe 2004 del St-Etienne. Come scrive il giornalista Ekrem Konur, i francesi hanno già rifiutato 26 milioni dal Paris, chiedendone 40. Sul giocatore, oltre ai giallorossi, anche Rennes, Al-Hilal, CSKA Mosca e Brentford.

AS Roma are targeting Belgian striker Lucas Stassin! ?Saint-Étienne rejected €26M from Paris FC and demanded €40M. ?Also tracked by: Stade Rennes, Al-Hilal, CSKA Moscow and Brentford. pic.twitter.com/P4rzaar93Z — Ekrem KONUR (@Ekremkonur) October 11, 2025