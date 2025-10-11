Calciomercato Roma, Massara al lavoro per gennaio: nel mirino Zirkzee, Balogun, Stassin e Ekhator

La Roma guarda già al mercato di gennaio per puntellare la rosa e continuare a sognare in grande. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, la proprietà avrebbe garantito al tecnico Gian Piero Gasperini che a gennaio si proverà a intervenire sul mercato con dei rinforzi mirati, magari a fronte di qualche cessione per fare spazio in rosa.

Il nome più caldo sul taccuino del ds Ricky Massara sarebbe quello di Joshua Zirkzee. L'ex attaccante del Bologna, attualmente al Manchester United, sta trovando poco spazio e vorrebbe giocare con più continuità per non perdere il treno che porta al Mondiale. Per lui si ragiona sulla base di un'operazione in prestito.

Ma lo sguardo della dirigenza è rivolto anche alla Francia, dove si seguono con attenzione due profili: Folarin Balogun del Monaco, anche lui scivolato in panchina, e il talento del Saint-Étienne Lucas Stassin, votato miglior giovane della scorsa Ligue 1 ma con una valutazione già importante di 20 milioni di euro. Infine, un'opzione italiana molto gradita a Gasperini è quella che porta al classe 2006 Jeff Ekhator del Genoa.

