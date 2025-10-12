Calciomercato Roma, dall'Inghilterra: si punta Soumaré, il Leicester vuole cederlo per 10M di sterline. Concorrenza di Monaco e Siviglia

Nuova idea per il centrocampo della Roma in vista del mercato di gennaio. Dal portale inglese SportsBoom, arriva l'indiscrezione di un interesse giallorosso per Boubakary Soumaré, mediano francese classe 1998 di proprietà del Leicester City.

Il club inglese, secondo quanto riportato, sarebbe intenzionato a cedere il giocatore nella prossima finestra di mercato per monetizzare dalla sua partenza, prima della scadenza del contratto fissata a giugno. Il prezzo fissato per il suo cartellino si aggirerebbe intorno ai 10 milioni di sterline. Soumaré, 26 anni, ha perso il posto da titolare nelle ultime uscite e il club sarebbe pronto a lasciarlo partire a fronte di un'offerta adeguata.

Sulle tracce del centrocampista francese, però, non ci sarebbe solo la Roma. Anche il Siviglia, club in cui il giocatore ha militato in prestito la scorsa stagione, e il Monaco avrebbero manifestato il proprio interesse, preannunciando una possibile asta per il giocatore a gennaio.

(sportsboom.co.uk)

