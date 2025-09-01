Calciomercato Roma, dalla Francia: sfuma Embolo. Accordo di massima per il trasferimento al Rennes per 15 milioni

Sfuma un altro obiettivo di mercato della Roma. I giallorossi sono alla ricerca di un nuovo attaccante in caso di addio di Artem Dovbyk e sul taccuino del ds Frederic Massara c'era anche Breel Embolo. Come riportato dal quotidiano francese, l'attaccante svizzero andrà al Rennes: trovato un accordo di massima con il Monaco sulla base di 15 milioni di euro bonus compresi. Il ventottenne, che ha rifiutato offerte dalla Turchia ed era nel mirino anche di Roma e Milan, firmerà un contratto quadriennale.

(lequipe.fr)

