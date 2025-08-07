Panathinaikos-Shakhtar, Eguinaldo infortunato dopo appena un minuto: problema al flessore della coscia sinistra (VIDEO)

Allo Spiros Louis Olympic Stadium è andata in scena la partita tra Panathinaikos e Shakhtar Donetsk, valida per l'andata del terzo turno dei preliminari di Europa League e terminata con il punteggio di 0-0. Osserva interessata anche la Roma, dato che nelle scorse ore è emerso un interesse concreto dei giallorossi nei confronti di Eguinaldo, esterno sinistro classe 2004 della formazione ucraina. La gara del calciatore brasiliano è però durata davvero pochissimo: entrato dalla panchina al 73', il giocatore è stato subito lanciato in profondità e al momento della conclusione ha sentito tirare il flessore della coscia sinistra. Il ventenne è rimasto a terra ed è stato costretto a chiedere il cambio dopo nemmeno un minuto. Eguinaldo ha lasciato il campo sulle sue gambe, ma è apparso visibilmente scosso.

FORÇA, EGUINALDO! ? Atacante brasileiro do Shakhtar entra na segunda etapa, mas é obrigado a deixar o gramado com menos de um minuto em campo por conta de uma lesão.#QualifiersUEFAnoGOAT pic.twitter.com/fBffLD1pGs — Canal GOAT (@CanalGOATBR) August 7, 2025