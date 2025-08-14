LIVE - Calciomercato Roma, dall'Inghilterra: per Sancho offerto un prestito annuale. Contatti in corso

Non solo Bailey: Massara vuole provare a regalare a Gasperini due esterni offensivi. Uno dei nomi più caldi è quello di Jadon Sancho, di proprietà del Manchester United. Qui i principali aggiornamenti.

12:15 - Come scrive il tabloid inglese, la Roma avrebbe offerto un prestito annuale al Manchester United per assicurarsi Jadon Sancho, il cui contratto scade nel 2026.

(times.co.uk)

7:00 - Confermato il forte interessamento per Bailey, la Roma potrebbe entrare nell'ottica delle idee di fare due colpi per quanto riguarda l'esterno offensivo. Come scrive Alfredo Pedullà, resta viva la pista Sancho. Il club giallorosso ha continuato a informarsi anche nella giornata di ieri, adesso bisogna decidere se e come procedere. I contatti sono vivi e non sono mai tramontati.

(alfredopedulla.com)

