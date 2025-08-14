Calciomercato Roma: chiesto il prestito con diritto di riscatto di Bailey all'Aston Villa

La Roma sta cercando di affondare il colpo per Leon Bailey. Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano su X, infatti, i giallorossi avrebbero chiesto all'Aston Villa, club che detiene il cartellino del giamaicano, il classe 1997 in prestito con diritto di riscatto. I capitolini, inoltre, sono già in contatto con gli agenti dell'ex Bayer Leverkusen. La trattativa con i Villains è dunque in corso, anche se Bailey non è l'unica opzione che la Roma sta vagliando.

??? AS Roma have asked Aston Villa for Leon Bailey on loan deal with buy option. Roma are also in direct contact with player’s agents, as The Athletic reported. Talks ongoing, not the only option on the shortlist. pic.twitter.com/tks03oIgjM — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 14, 2025