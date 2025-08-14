Calciomercato Roma: chiesto il prestito con diritto di riscatto di Bailey all'Aston Villa

14/08/2025 alle 08:53.
La Roma sta cercando di affondare il colpo per Leon Bailey. Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano su X, infatti, i giallorossi avrebbero chiesto all'Aston Villa, club che detiene il cartellino del giamaicano, il classe 1997 in prestito con diritto di riscatto. I capitolini, inoltre, sono già in contatto con gli agenti dell'ex Bayer Leverkusen. La trattativa con i Villains è dunque in corso, anche se Bailey non è l'unica opzione che la Roma sta vagliando.

 

 