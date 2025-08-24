Gasperini su Sancho: "Non ha mai detto 'no' alla Roma" (VIDEO)

RAISPORT - Dopo aver vinto al debutto stagionale sulla panchina della Roma allo Stadio Olimpico, battendo il Bologna 1-0 grazie alla rete di Wesley, Gian Piero Gasperini ha parlato ai cronisti. E, dopo un punto di mercato ai microfoni dell'emittente pubblica, il tecnico giallorosso ha parlato di Jadon Sancho, cercato per rinforzare il reparto offensivo: "Sei stato bravissimo, meno su Sancho. Il giocatore non ha mai detto 'no' alla Roma".