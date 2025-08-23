Roma-Bologna, GASPERINI: "Grande compattezza e attenzione, 10 a tutti. Ferguson ci darà grandi soddisfazioni"

Inizia con una vittoria l'avventura di Gian Piero Gasperini sulla panchina della Roma: allo Stadio Olimpico i giallorossi battono 1-0 il Bologna all'esordio in campionato. Dopo il match il tecnico ha parlato ai microfoni dei cronisti:

GASPERINI A SKY SPORT

Partita convincente quella della Roma. Da un bel voto?

“Soprattutto un bel voto ai giocatori, è sempre la prima gara, le cose in campo non possono essere precise ma siamo partiti subito col piglio giusto contro una squadra difficile che fatto molto bene. Questo ci dà molta spinta”.

I nuovi?

“Stiamo parlando di ragazzi molto giovani con grandi margini. Questa sera hanno dato già grande dimostrazione del loro valore, insieme alla squadra che è compatta. Lo avevo visto nel precampionato, soprattutto all'estero dove non è facile giocare in stadi pieni. Stasera contro un Bologna forte abbiamo messo in campo tante belle cose. Il fatto che il pubblico ha apprezzato è molto bello”.

L’emozione dell’Olimpico? Quale reparto ti ha più soddisfatto?

“Stasera è difficile fare una classifica, siamo stati veramenti compatti, corti, molto vicini. Gli attaccanti sono stati bravi anche nella fase difensiva, una squadra sempre corta e aggressiva e che arrivava prima sulle palle. Abbiamo giocato anche con qualità, meritavamo di andare in vantaggio nella prima mezz’ora. Nel secondo tempo non abbiamo rinunciato a giocare. Bene in tutti i reparti, se eravamo più lucidi potevamo fare il secondo gol, ma il fatto che abbiamo dovuto soffrire è un’altra cose positiva, un segnale che questa squadra ha carattere".

Questa è una squadra che sta già funzionando bene ovunque..

“Abbiamo giocato con coraggio, non è facile Il Bologna ha attaccanti pericolosi e una panchina di qualità. Noi abbiamo giocato con grande continuità in fase di recupero palla. Sono soddisfatto, è la prima gara e non è facile per nessuno, neanche per squadre rodate. Averla fatta con questa spirito, in questo stadio e contro questa squadra ci dà grande forza e una bella convinzione".

GASPERINI IN CONFERENZA STAMPA

Nei 90' Koné è stato totale e ha sbagliato sotto porta. È più incedibile rispetto ai giorni scorsi?

"Ha fatto una grande prestazione, non so le vostre pagelle ma le mie sono ottime per la squadra. Mi è sembrato che ci fosse da parte di tutti grande attenzione e grande compattezza. Abbiamo giocato molto corti, nella prima mezz'ora molto bene contro un avversario forte e una panchina importante. Dopo il gol abbiamo avuto anche buone occasioni per chiudere la partita. Sono soddisfatto della squadra, ho visto una squadra molto compatta. Anche qualitativamente e tecnicamente abbiamo giocato meglio di altre volte con uno sviluppo di manovra più preciso rispetto ad altre volte".

Bene anche gli scivolamenti, mi sembra che abbia funzionato tutto quello che aveva immaginato.

"Quando c'è chiarezza è più facile, poi ci possono essere gli errori tecnici e nel calcio ci sono sempre ma su come difendere, anche con coraggio con una linea alta contro attaccanti veloci, abbiamo sempre fatto con precisione e attenzione. Anche sullo sviluppo del gioco abbiamo avuto una buona tecnica. Questa squadra ha già un modo di stare in campo preciso, poi tutto è migliorabile. Abbiamo bisogno di giocare tante partite, di fare tante esperienze e tanti particolari. Per essere la prima gara sono molto soddisfatto di questi giocatori, di quello che abbiamo fatto in questo mese e mezzo. Siamo partita bene, non significa nulla ma una partenza così dà sicuramente fiducia".

L'impatto emotivo con lo stadio?

"Lo stadio è bellissimo e già di per sé è uno spettacolo più bello della partita, ma questa sera la partita è stata degna della cornice. Se devo dire la verità, oggi ho cercato - anche per esperienza e ci sono riuscito - a concentrarmi sulla gara e a non farmi prendere troppo dalle emozioni. Ho cercato di mantenere la concentrazione sulla gara perché sapevo fosse difficile contro una squadra molto ostica. Forse per questo la soddisfazione è ancora più grande. So che non devo dire tante cose, quello che mi devo conquistare lo devo fare con le prestazioni. Speravo di partire con una buona prestazione e ci siamo riusciti, questo è un primo passo".

I difensori? Si aspettava già tutti i loro movimenti?

"Sì, perché in parte li abbiamo fatti in alcune amichevoli, anzi in tutte. Sono concetti chiari e ho giocatori evoluti, non dobbiamo imparare il greco e il latino, sono concetti calcistici chiari con ragazzi che capiscono abbastanza velocemente. Poi si può sbagliare tecnicamente, i tempi, si può non avere la condizione fisica e mentale di questa sera ma di come occupare il campo e come muoversi sì. Dopo due mesi scarsi riusciamo ad essere abbastanza avanti, dovremo lavorare sui particolari in certi interscambi".

Cosa le è piaciuto di più?

"Faccio fatica a fare una classifica individuale, quelle le farete voi, io do un 10 a tutti. La Roma è sembrata una squadra, compatta e precisa in tutte le situazioni, anche in quelle di fatica. Fa ancora molto caldo, non abbiamo mai perso le distanze e la continuità. Questo per un allenatore è importante, quando i giocatori rispondono in questo modo. L’importante è che siano convinti".

Cosa ha detto a Wesley verso la fine della partita?

"Nei finali devi raschiare il barile, tirare fuori tutte le energia per portare a casa il risultato. C’era il caldo, c’era fatica, a volte fanno dei gesti che poi ci vuole tempo e recuperare. Soprattutto i giocatori che hai vicino li richiami, cerchi di dargli una spinta in più perché sono momenti decisivi della gara".

Ferguson?

"Ha fatto un’ottima gara, sta crescendo di condizione. Ha giocato pochissimo l’anno scorso, è normale che abbia bisogno di rodaggio ma stasera ha fatto vedere qualità importanti e dinamismo. Credo che abbia tanti margini e ci darà grandi soddisfazioni".

GASPERINI A DAZN

Ci racconta la prima serata di Gasperini da allenatore della Roma?

"Tanti pensieri, ma è prevalso su tutto la concentrazione su questa gara. Sapevo che tutto passava dalla prestazione in questa partita. Magari se ci penso domani ci sarà più emozione, oggi sono riuscito a mantenere la concentrazione. Più di me sono stati bravissimi i giocatori a tirare fuori una prestazione che ha soddisfatto tutti".

È la Roma che voleva vedere in campo?

"Ci sono sempre margini di crescita nel bene e nel male. È la prima partita di campionato ed è difficile anche per squadre rodate che magari giocano insieme da tempo e contro una squadra forte. Abbiamo tirato fuori una prestazione quasi da squadra che gioca insieme da parecchio tempo. Questa sera abbiamo messo qualità in più delle amichevoli. La sensazione che abbiamo fatto una buona gara è data anche dalla reazione del pubblico, quando senti che la gente apprezza vuol dire che stai facendo qualcosa di buono".

Wesley e Ferguson?

"Hanno già avuto ottime esperienze, in Brasile Wesley giocava in uno stadio importante ed è nazionale brasiliano. Sono ragazzi di valore che cresceranno ancora. Sono felici di essere alla Roma e sono venuti con la voglia di fare bene, quando c'è questo di base sicuramente hai buone possibilità di crescere".

La condizione di Dybala? Quando potrà avere 90' nelle gambe?

"Per me Dybala è recuperato, questo è importante. Poi andrà sempre meglio. L'importante è che non abbia degli stop, ci auguriamo questo. Poi verrà utilizzato per la sua condizione, è un grandissimo giocatore e anche i 20' di questa sera sono importanti per recuperare condizione".

Si aspetta qualcosa di più dal mercato?

"Ci sono 8 giorni, è una buona squadra comunque. Al peggio e al meglio non c'è mai fine".