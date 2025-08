Calciomercato, ufficiale: Gloukh è un nuovo giocatore dell'Ajax (COMUNICATO e FOTO)

Ora è ufficiale: Oscar Gloukh è un nuovo giocatore dell'Ajax. Il trequartista israeliano, finito nel mirino della Roma, lascia il Salisburgo per circa 15 milioni di euro più bonus e si trasferisce in Olanda nonostante la proposta dei giallorossi fosse più alta. Ecco il comunicato: "L'Ajax, il Red Bull Salisburgo e Oscar Gloukh hanno raggiunto un accordo per il trasferimento del centrocampista all'Ajax. Il 21enne israeliano ha firmato un contratto quinquennale, valido fino al 30 giugno 2030. L'Ajax ha concordato con il club austriaco una cifra di trasferimento pari a 14,75 milioni di euro. Includendo i bonus, tale importo potrebbe aumentare fino a 17,25 milioni di euro. Il calciatore, che giocherà con il nome di “Oscar”, era precedentemente sotto contratto con il club austriaco fino all'estate del 2027".

(ajax.nl)

