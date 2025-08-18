Calciomercato Roma: possibile tentativo per Rowe dopo il no di Sancho. Sul giocatore anche il Bologna

18/08/2025 alle 14:30.
jonathan-rowe-2

Sfumato Sancho, la Roma è alla ricerca di un altro esterno offensivo per completare il reparto di Gian Piero Gasperini. Come emerso in mattinata, uno dei nomi è quello di Jonathan Rowe, classe 2003 del Marsiglia. I giallorossi faranno un tentativo, ma sul giocatore c'è anche il Bologna, che da giorni sta provando a chiudere l'operazione ma che non ha ancora ricevuto l'ok dal giocatore.