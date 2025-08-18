La Roma spinge in fascia: un esterno per Gasp. Sancho tentenna, il club punta Rowe

La Roma non si ferma a Jadon Sancho. Visto lo stallo nella trattativa con l'esterno del Manchester United, il DS Massara ha riaperto il casting per la fascia sinistra e in cima alla lista c'è ora Jonathan Rowe, ala inglese in rotta con l'Olympique Marsiglia (...).

Rowe, reduce da una buona stagione in Ligue 1 e campione d'Europa con l'Inghilterra Under 21, è un esterno sinistro rapido e potente, (...), con caratteristiche che ricordano Lookman. Il Marsiglia, dopo aver acquistato Paixao, valuta Rowe circa 20 milioni di euro. La Roma è pronta a inserirsi, soprattutto se non arriveranno segnali positivi da Sancho.

Nel frattempo, è quasi definito l'arrivo di Leon Bailey dall'Aston Villa. Il suo agente e padre adottivo, Craig Butler, ha confermato i contatti positivi (...). Bailey, ottimo rinforzo per la fascia destra, arriverà in prestito oneroso (3 milioni) con diritto di riscatto a 20. Una formula sostenibile che non richiederebbe cessioni eccellenti. La stessa formula potrebbe essere utilizzata per il terzino Tyrrell Malacia, proposto dal Manchester United per il ruolo di vice-Angeliño.

Se l'affare Sancho dovesse sfumare, con Bailey e Rowe Gasperini avrebbe due valide alternative per le fasce, completando un pacchetto offensivo variegato con Dybala e Soulé. (...) Più avanti si potrebbe intervenire anche per un'alternativa a Evan Ferguson, specialmente se si trovasse una sistemazione per Dovbyk, le cui caratteristiche non sembrano ideali per il gioco del tecnico. Il nome di Fabio Silva del Wolverhampton resta un'opzione.

(gasport)