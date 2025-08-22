Calciomercato Roma: si valuta Elmas per l'attacco

22/08/2025 alle 19:16.
elmas-lipsia

Alla ricerca di rinforzi offensivi sul mercato, alla vigilia dell'esordio in campionato contro il Bologna allo Stadio Olimpico, la Roma considera la pista che porta a Eljif Elmas. Secondo le informazioni di Gianluca Di Marzio, considerando le difficoltà per arrivare a Jadon Sancho del Manchester United i giallorossi valutano il profilo del classe 1999, ex Napoli e ora in forza al Lipsia.