Calciomercato Roma: si valuta Elmas per l'attacco

Alla ricerca di rinforzi offensivi sul mercato, alla vigilia dell'esordio in campionato contro il Bologna allo Stadio Olimpico, la Roma considera la pista che porta a Eljif Elmas. Secondo le informazioni di Gianluca Di Marzio, considerando le difficoltà per arrivare a Jadon Sancho del Manchester United i giallorossi valutano il profilo del classe 1999, ex Napoli e ora in forza al Lipsia.
