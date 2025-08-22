Calciomercato Roma: non c'è ancora l'apertura di Sancho

La Roma continua ad inseguire il sogno Jadon Sancho, giocatore che Gasperini vorrebbe fortemente per rinforzare il reparto offensivo. Il giornalista Fabrizio Romano ha fatto il punto della situazione sulla trattativa. Come già ribadito nei giorni scorsi, l'intesa tra i due club c'è già per 20 milioni di sterline: il nodo resta sempre la volontà del giocatore. L'ex Borussia Dortmund, infatti, ad oggi non ha ancora dato la sua apertura al trasferimento in giallorosso. La Roma, dal canto suo, non attenderà ancora a lungo, e spera di ricevere una risposta positiva entro i prossimi giorni.