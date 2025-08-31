Calciomercato Roma: si insiste per George. Dominguez soluzione parallela

Ultime ore di calciomercato estivo prima della chiusura della sessione prevista per domani alle 20,00. La Roma continua la ricerca dei rinforzi in attacco e, secondo il giornalista Gianluca Di Marzio, i giallorossi insistono per assicurarsi Tyrique George del Chelsea. Nel frattempo Dominguez del Bologna resta una soluzione parallela.
