LIVE - Calciomercato Roma, avanti per Dominguez: contatti in mattinata per l'esterno del Bologna

La Roma accelera per rinforzare l'attacco e stringe i tempi per Benjamín Domínguez. Il nome dell'esterno classe 2003 del Bologna è diventato uno degli obiettivi più caldi in queste ultime ore di mercato e i contatti tra i club e con l'entourage del giocatore sono in corso. Di seguito, tutti gli aggiornamenti in tempo reale sulla trattativa:

11:28 - Secondo la giornalista Eleonora Trotta, la trattativa sta entrando in una fase cruciale. Il Bologna attendeva un'offerta ufficiale dalla Roma per l'argentino, considerato un obiettivo primario per l'attacco giallorosso. I contatti sono proseguiti anche stamattina. La possibile uscita di Domínguez è inoltre vista come un indizio sul futuro di un altro giocatore del Bologna, Karlsson.

11:20 - Ulteriori conferme sull'accelerazione della trattativa arrivano dalla giornalista Eleonora Trotta, secondo cui ci sarebbero stati nuovi contatti anche in mattinata. La pista che porta Domínguez alla Roma si scalda sempre di più in queste ultime ore di calciomercato.



10:59 - La Roma insiste per Benjamín Domínguez, esterno offensivo classe 2003 del Bologna. Secondo quanto riportato dall'esperto di mercato Gianluca Di Marzio, proseguono i contatti tra le parti per provare a portare l'argentino nella Capitale in questi ultimi giorni di mercato.

La dirigenza giallorossa sta continuando a lavorare sia con il club emiliano sia con l'entourage del giocatore per cercare di sbloccare la trattativa. Il nome dell'argentino, reduce da una stagione con 28 presenze, 4 gol e 3 assist, è uno dei profili individuati per rinforzare il reparto. Tuttavia, sembra non si tratti dell'unico nome presente sulla lista dei dirigenti giallorossi.

(gianlucadimarzio.com)

